Giresun ve Trabzon'da koronavirüsle mücadele önlemleri

GİRESUN (AA) - Giresun ve Trabzon'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan kararlar konusunda vatandaşlar bilgilendirildi.

Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Vali Harun Sarıfakıoğulları başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinde alınan bazı kararlara değinildi.

Oto pazarı ve hayvan pazarı faaliyetlerinin yeni bir karar alınıncaya kadar durdurulduğuna işaret edilen açıklamada, tüm milli parklarda, ormanlarda, park ve bahçelerde mangal yakılması ve piknik yapılmasının da geçici olarak yasaklandığı kaydedildi.

Açıklamada, yurt dışından gelen ya da yurt dışından gelenlerle temas öyküsü bulunan vatandaşlardan evde izolasyon takibi sürecine karşı çıkan veya uyumsuzluk gösterenler ile kovid-19 şüphesiyle hastaneye yatırılan ancak yapılan test sonuçları negatif çıkan şahısların 14 gün boyunca evde izole şekilde izlenmesi gerektiğine vurgu yapılarak, bu uygulamaya karşı çıkan ya da uyumsuzluk gösterenlerinin gerekli görülmesi durumunda Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Seyit Vakkas Yurdu A Blok'ta zorunlu gözlem altına alınmasına karar verildiği aktarıldı.