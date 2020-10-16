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Giresun’a "Zamanda Yolculuk Müzesi" geliyor

GİRESUN HABERLERİ  | 16.10.2020 11:45 | Son Güncelleme

Giresun Üniversitesi’nin ’Tarihi Giresun Hükümet Konağı’nın Zamanda Yolculuk Müzesine Dönüştürülerek Yeniden İşlevselleştirilmesi" isimli projesi Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın “Sürdürülebilir Turizm ve Destinasyon Yönetimi Mali Destek Programı” kapsamında desteklenmeye hak kazandı.Giresun Üniversitesi ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı arasında imzalanan sözleşmeyle yapımına başlanacak proje kapsamında, tarihi Giresun Hükümet Konağı, özgün işlevine uygun olarak yeniden düzenlendikten sonra, Giresun tarihindeki önemli olaylar, animasyon canlandırmalar eşliğinde ziyaretçilere sunulacak.Sözleşme imza töreni GRÜ Rektör Yardımcısı Prof.

Giresun’a "Zamanda Yolculuk Müzesi" geliyor

Giresun Üniversitesi’nin ’Tarihi Giresun Hükümet Konağı’nın Zamanda Yolculuk Müzesine Dönüştürülerek Yeniden İşlevselleştirilmesi" isimli projesi Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın “Sürdürülebilir Turizm ve Destinasyon Yönetimi Mali Destek Programı” kapsamında desteklenmeye hak kazandı.
Giresun Üniversitesi ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı arasında imzalanan sözleşmeyle yapımına başlanacak proje kapsamında, tarihi Giresun Hükümet Konağı, özgün işlevine uygun olarak yeniden düzenlendikten sonra, Giresun tarihindeki önemli olaylar, animasyon canlandırmalar eşliğinde ziyaretçilere sunulacak.
Sözleşme imza töreni GRÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güven Özdem, Proje Koordinatörü Doç. Dr. Gazanfer İltar, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın İzleme ve Değerlendirme Birimi Başkanı Hacı Salih Şahin ve Uzman Betül Tiryaki’nin katılımı imzalanan projenin, içeriğinin belirlenmesi için önümüzdeki günlerde Rektör Prof. Dr. Yılmaz Can’ın başkanlığında sivil toplum örgütleri, akademisyen ve ilgililerin katılımı ile gerçekleştirilecek toplantıda proje detayları kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

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