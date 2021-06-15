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Giresun'da 112 Acil Çağrı Merkezi hizmete girdi

15.06.2021 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'da 112 Acil Çağrı Merkezi hizmete girdi

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GİRESUN (AA) - Giresun'da acil çağrıların tek merkezden yönetileceği 112 Acil Çağrı Merkezi hizmete açıldı.

Tüm acil çağrıların tek numara ve merkezden karşılanarak sevk ve koordine edilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığının 81 ilde hayata geçirdiği proje kapsamında Giresun'da kurulan "112 Acil Çağrı Merkezi" törenle hizmete girdi.

Merkezde incelemelerde bulunan Vali Enver Ünlü, bir vatandaşın alzaymırlı yakını için nakil talebiyle ilgili çağrısını cevaplayarak ekipleri hastaya yönlendirdi.

Ünlü, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 110, 112, 155, 156 ve 177 gibi çok sayıda hat üzerinden acil çağrı yapılması nedeniyle uygulamada yaşanan çeşitli zorluklara dikkati çekti.

Telefonları gereksiz meşgul etme, zaman kaybı gibi pek çok sıkıntıyı 112 numarasıyla Türkiye'de olduğu gibi Giresun'da da bertaraf etme imkanı bulacaklarını dile getiren Ünlü, kısa zamanda hem yazılım hem altyapı hem de donanımı açısından Türkiye'de dünyaya örnek olacak merkezler inşa edildiğini, kullanılan teknolojinin tamamen yerli olduğunu aktardı.

Ünlü şöyle devam etti:

"Merkezin iki amacı bulunuyor; acil çağrı yapılmasını gerektirecek durumlarda vatandaşlarımızın birden çok numara yerine tek bir numarayı bilmeleri ve acil çağrı alındıktan sonra ihtiyaç duyulacak tüm ekiplerin en kısa sürede olay mahalline ulaştırılması. Böylelikle zaman ve maliyet tasarrufu, hizmette etkinlik sağlanacak, ilgili kurumlarımız arasında koordinasyon ve iş birliği de artırılmış olacak, asılsız çağrılar nedeniyle iş yükünün artmasına ve vatandaşlarımız arasındaki 'Acaba böyle bir durumda nereyi aramalıyım?' şüphesini buradan önlemiş olacağız."

112 Acil Çağrı Merkezlerinde kullanılan yazılımın dünyanın pek çok yerinde ödül alan yerli ve milli bir kodlamanın ürünü olduğuna işaret eden Ünlü, "Bu akıllı yazılımla gelen tüm ihbarların analizleri burada yapılacak. Örnek vermek gerekirse hangi bölgede hangi suçlar daha çok işleniyor, yangınlar daha çok nerede çıkıyor, bunlarla ilgili daha detaylı tespitler yapılarak ilimizin ileride kullanabileceği istatistiki bilgiler hazırlanacak ve kurumlarla paylaşılacak." dedi.

Programa İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Yusuf İzzet Karaman, Giresun Belediye Başkan Yardımcısı Osman Öden, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Albay Muhammet Sevinç, AFAD İl Müdürü Murat Cavunt, 112 İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Mesut Özdemir de katıldı.

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