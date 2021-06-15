Giresun'da 112 Acil Çağrı Merkezi hizmete girdi

GİRESUN (AA) - Giresun'da acil çağrıların tek merkezden yönetileceği 112 Acil Çağrı Merkezi hizmete açıldı.

Tüm acil çağrıların tek numara ve merkezden karşılanarak sevk ve koordine edilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığının 81 ilde hayata geçirdiği proje kapsamında Giresun'da kurulan "112 Acil Çağrı Merkezi" törenle hizmete girdi.

Merkezde incelemelerde bulunan Vali Enver Ünlü, bir vatandaşın alzaymırlı yakını için nakil talebiyle ilgili çağrısını cevaplayarak ekipleri hastaya yönlendirdi.

Ünlü, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 110, 112, 155, 156 ve 177 gibi çok sayıda hat üzerinden acil çağrı yapılması nedeniyle uygulamada yaşanan çeşitli zorluklara dikkati çekti.

Telefonları gereksiz meşgul etme, zaman kaybı gibi pek çok sıkıntıyı 112 numarasıyla Türkiye'de olduğu gibi Giresun'da da bertaraf etme imkanı bulacaklarını dile getiren Ünlü, kısa zamanda hem yazılım hem altyapı hem de donanımı açısından Türkiye'de dünyaya örnek olacak merkezler inşa edildiğini, kullanılan teknolojinin tamamen yerli olduğunu aktardı.