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Giresun’da 12 adet el yapımı tabanca ele geçirildi

GİRESUN HABERLERİ  | 14.07.2020 19:44 | Son Güncelleme

Giresun’da silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken 12 adet el yapımı ruhsatsız tabanca ele geçirildi.Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Temmuz günü saat 19.00 sularında durumundan şüphelenilerek durdurulan araçta yapılan aramada, çanta içerisine çoraplara sarılı vaziyette 12 adet el yapımı olduğu değerlendirilen 9 mm çaplı ruhsatsız tabanca, 12 şarjör ve 5 adet fişek ele geçirildi.

Giresun’da 12 adet el yapımı tabanca ele geçirildi

Giresun’da silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken 12 adet el yapımı ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Temmuz günü saat 19.00 sularında durumundan şüphelenilerek durdurulan araçta yapılan aramada, çanta içerisine çoraplara sarılı vaziyette 12 adet el yapımı olduğu değerlendirilen 9 mm çaplı ruhsatsız tabanca, 12 şarjör ve 5 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü A.R.Y. isimli şahıs adliyeye sevk edildi.

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Merkez
Bektaşoğlu Eczanesi
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Eynesil
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Gorele
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