YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. Giresun'da 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Giresun'da 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

09.08.2022 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'da 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Görele ilçesinde, hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç'nin (56), ilçeye bağlı Menteşe köyünde saklandığını belirledi.

JASAT ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu bahçede fındık topladığı sırada yakalanan M.Ç, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Giresun'da şiddetli yağışın oluşturduğu hasar gideriliyorGiresun'da şiddetli yağışın oluşturduğu hasar gideriliyor
Kahramanmaraş'ta 25 yıl önce kaybolan 2 kişinin öldürülüp gömüldüğü iddiasıyla ilgili çalışma sürüyorKahramanmaraş'ta 25 yıl önce kaybolan 2 kişinin öldürülüp gömüldüğü iddiasıyla ilgili çalışma sürüyor
Nevşehir'de bir kişi sahibi olduğu otelin odasında ölü bulunduNevşehir'de bir kişi sahibi olduğu otelin odasında ölü bulundu
Anahtar Kelimeler:
Giresun jandarma

Giresun Namaz Vakitleri 9 Ağustos Salı

İmsak
03:43
Sabah
05:23
Öğle
12:37
İkindi
16:29
Akşam
19:41
Yatsı
21:14
Giresun ECZANELER
Giresun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sınırları zorladı! Bikinisin göğüs altı dekoltesi tepki çekti

Sınırları zorladı! Bikinisin göğüs altı dekoltesi tepki çekti

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Özel tarifini verdi: Hasta olmak istemiyorsanız...

Özel tarifini verdi: Hasta olmak istemiyorsanız...

Üstsüz dansı pahalıya patladı! İç çamaşırına bahşiş...

Üstsüz dansı pahalıya patladı! İç çamaşırına bahşiş...

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.