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Giresun'da 16 yaşındaki genç kız erkek arkadaşı tarafından öldürüldü

16.02.2022 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'da 16 yaşındaki genç kız erkek arkadaşı tarafından öldürüldü

GİRESUN (AA) - Giresun'da erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan genç kız hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yalı Mahallesi'ndeki bir evde H.C.G. (21), henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı kız arkadaşı Sıla Ş'yi (16) bıçakladı.

Zanlının kaçtığını gören komşuların ihbarı üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekibi, Sıla Ş'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Özel harekat polisleri, evin bulunduğu bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Şüpheli H.C.G, Ordu-Giresun Havalimanı yakınlarında yakalanarak Giresun Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Sıla Ş. ile Ankara'da ikamet eden H.C.G'nin internette tanıştıkları, dün Ankara'dan kente gelen H.C.G'nin geceyi bir otelde geçirdiği belirlendi.

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