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Giresun'da 2 aile arasında çıkan yol kavgasında 8 kişi yaralandı

GİRESUN HABERLERİ  | 17.10.2020 16:35 | Son Güncelleme

Giresun'da 2 aile arasında çıkan yol kavgasında 8 kişi yaralandı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Eynesil ilçesinde, 2 aile arasında yol yapımı nedeniyle çıkan kavgada 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aralık köyünde T.D, H.D, M.D, A.D. ile E.K, M.K, S.K, F.K. ve R.K. arasında yol yapımı nedeniyle çıkan tartışma bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Jandarma ekiplerinin müdahale ettiği olayda, bazıları bıçakla olmak üzere 8 kişi yaralandı.

Yaralanan M.K, S.K, F.K, T.D, H.D, A.D, E.K. ve R.K, Görele Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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