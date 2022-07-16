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Giresun'da akıntıya kapılan kardeşini kurtarmak isteyen kişi boğuldu

16.07.2022 21:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'da akıntıya kapılan kardeşini kurtarmak isteyen kişi boğuldu

GİRESUN (AA) - Eynesil'de boğulma tehlikesi geçiren kardeşini kurtarmak isterken akıntıya kapılan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Köseli Mahallesi'ndeki plajda ağabeyi Mustafa Hıdır (53) ile denize giren Güngör Hıdır (45) boğulma tehlikesi geçiren kimliği henüz öğrenilemeyen kız çocuğunu kurtarmak isterken akıntıya kapıldı.

Kız çocuğu çevredekilerin yardımıyla karaya çıkarılırken kardeşine yardım etmeye çalışan Mustafa Hıdır da akıntıya kapıldı.

Polis ve itfaiye ekipleri ile vatandaşların yardımıyla iki kardeş sudan çıkarıldı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Eynesil Devlet Hastanesine kaldırılan Mustafa Hıdır müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Güngör Hıdır'ın hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Öte yandan iki kardeşin yurt dışında yaşadıkları ve tatil için Giresun'a geldiği öğrenildi.

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Giresun boğulma

Giresun Namaz Vakitleri 16 Temmuz Cumartesi

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