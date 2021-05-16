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Giresun'da annesini baltayla öldüren, kardeşi ile 2 polisi yaralayan zanlı vurularak etkisiz hale getirildi

16.05.2021 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'da annesini baltayla öldüren, kardeşi ile 2 polisi yaralayan zanlı vurularak etkisiz hale getirildi

GİRESUN (AA) - Giresun'un Bulancak ilçesinde, annesini baltayla öldüren, kardeşi ile 2 polisi yaralayan şüpheli, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Güzelyalı Mahallesi'nde yaşayan T.A, henüz belirlenemeyen nedenle annesi Şükriye A'yı baltayla öldürdü.

T.A. daha sonra baltayla saldırdığı kardeşi H.A'yı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye gelen emniyet güçlerine de saldıran zanlı, 2 polis memurunun yaralanmasına neden oldu.

T.A, bu sırada yaralı polis memurlarından birisinin açtığı ateş sonucu vurularak hayatını kaybetti.

Yaralılar, Bulancak Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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