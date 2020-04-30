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Giresun'da baharla canlanan doğa görenleri büyülüyor

GİRESUN HABERLERİ  | 30.04.2020 11:44 | Son Güncelleme

Giresun'da baharla canlanan doğa görenleri büyülüyor

GİRESUN (AA) - Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde baharın gelişiyle canlanan doğa görenleri büyülüyor.

Kentin iç kesimdeki ilçelerinden Şebinkarahisar'da, havanın ısınmasıyla yeşeren doğada açan çiçekler görsel şölen sunuyor. Kentte kendini gösteren bahar manzaraları, doğal stüdyoyu andırıyor.

Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin yılın her döneminde ayrı bir güzelliğine büründüğünü söyledi.

Baharın gelmesiyle uyanan doğanın seyrine doyum olmayan manzaralar oluşturduğunu ifade eden Yılancı, "İlçemizde özellikle bahar aylarında doğa tüm güzelliklerini bizlere sunuyor. İnşallah yeni tip koronavirüs süreci geçtiğinde şehrimizin tüm güzelliklerinin keyfini hep birlikte çıkaracağız." dedi.

Yılancı, ayrıca kent merkezindeki refüjler, kavşaklar, parklar ve yeşil alanlara dikilen 150 bin lalenin de açmasıyla, ilçede ayrı bir güzellik oluştuğunu ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Bahar doğa Giresun Şebinkarahisar

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