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Giresun'da bıçaklanarak öldürülen Sıla Şentürk'ün cenazesi defnedildi

17.02.2022 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Enver Ünlü: - "Bundan sonra bu tür acıların, bu tür katliamların yaşanmaması için toplum olarak, devlet olarak üzerimize düşeni el birliğiyle yapalım"

GİRESUN (AA) - Giresun'da evinde bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün cenazesi toprağa verildi.

Şentürk'ün cenazesi, babaevinde helallik alınmasının ardından Yalı Mahallesi Camisi'ne getirildi.

Cenaze törenine, Şentürk'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Enver Ünlü, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Sibel Suiçmez, çeşitli siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Vali Ünlü, cami avlusunda Sıla Şentürk'ün annesi Asiye ile babası Bekir Şentürk'e taziyelerini iletti.

Şentürk'ün cenazesi, İl Müftüsü Ramazan Topcan tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile kabristanında toprağa verildi.

- "O artık 84 milyonun evladı, hepimizin kızı"

Vali Enver Ünlü, cenaze töreninin ardından gazetecilere, büyük üzüntü yaşadıklarını, 16 yaşındaki bir kız çocuğunu acı şekilde kaybettiklerini söyledi.

"Onu koruyamadık ama tek tesellimiz faili, çok kısa sürede, düzenli ve titiz bir çalışmayla havalimanında kaçmak üzereyken arkadaşlarımız yakaladılar, adalete teslim ettik." ifadesini kullanan Ünlü, şunları kaydetti:

"Şimdi en büyük temennimiz en ağır cezaya çarptırılması için her türlü delilin toplanması. Adli makamlar tarafından zaten gereği yapılıyor. Adalete caniyi teslim ettik, bizim görevimiz şimdi ailenin acısını paylaşmak. Hep beraber kabristana gidip son vazifemizi yapacağız kızımıza. Ben de 3 kız babasıyım. Son olmasını diliyorum. Yüreğimiz yanıyor. Katil zanlısının daha önce sabıkası olduğu arkadaşlarımız tarafından tespit edildi. Hepimizin başı sağ olsun. Bu son olsun. Buradan gerekli dersleri çıkaralım. Gerekli tedbirleri hep beraber alalım. Bundan sonra bu tür acıların, bu tür katliamların yaşanmaması için toplum olarak, devlet olarak üzerimize düşeni el birliğiyle yapalım. Tüm Türkiye'nin acısı. Devlet büyüklerimiz başta olmak üzere herkes kederli ailemizin acısını paylaştı. O artık 84 milyonun evladı, hepimizin kızı. Onun ailesi hepimizin ailesi. Başımız sağ olsun."

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