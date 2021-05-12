Giresun'da bir köy karantinaya alındı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Çamoluk ilçesinde Usluca köyünün koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.
Çamoluk Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararı uyarınca Usluca köyünün tamamının bugünden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina altına alındığı belirtildi.
Açıklamada, köye giriş ve çıkışların ikinci bir emre kadar durdurulduğu da kaydedildi.
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