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Giresun'da boş LPG tüpü taşıyan kamyon oto galeriye çarptı

24.05.2021 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'da boş LPG tüpü taşıyan kamyon oto galeriye çarptı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Eynesil ilçesinde boş LPG tüpü taşıyan kamyonun oto galeriye çarptığı kazada hasar oluştu.

Trabzon-Giresun kara yolu Altınlı Mahallesi mevkisinde sürücüsü öğrenilemeyen 08 K 0108 plakalı kamyon, kontrolden çıkarak yol kenarındaki 5 katlı bir apartmanın altında bulunan oto galeriye çarptı.

Yaralananın olmadığı kazada, oto galeri ile bina önündeki araçlarda hasar meydana geldi.

Kamyonun boş LPG tüpü taşıması nedeniyle bina, bir süreliğine tedbir amaçlı boşaltıldı.

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