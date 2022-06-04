YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. Giresun'da çay hasadı etkinliği düzenlendi

Giresun'da çay hasadı etkinliği düzenlendi

04.06.2022 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'da çay hasadı etkinliği düzenlendi

GİRESUN (AA) - Giresun'da yetişen ve farklı aromasıyla ön plana çıkan çayın tanıtılması amacıyla çay hasadı etkinliği yapıldı.

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, Eynesil ilçesindeki çay bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, Giresun'da yetişen çayın kalitesiyle ön plana çıktığını söyledi.

Çayın kalitesini toprağın mineral yapısından ve iklimden aldığını vurgulayan Çakırmelikoğlu, Tirebolu, Espiye, Eynesil ve Güce ilçelerinde 12 üretim tesisi bulunduğunu aktardı.

Çakırmelikoğlu, Eynesil'de faaliyet gösteren bir üretim tesisinin ortaklarının ise üreticiler olduğuna dikkati çekerek, bu uygulamayı devam ettiren ilgilileri kutladı.

Üretim tesisi sahibi Hüseyin Kara ise bu yıl 15 bin ton yaş çay almayı hedeflediklerini anlattı, diğer çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Konuşmaların ardından Çakırmelikoğlu ve beraberindekiler bir süre bahçede çay kesti.

Hasada, Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Angın, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Gürgenci ile davetliler katıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Beyaz", veterinerinin yaptığı aparatla yürümeye başladı"Beyaz", veterinerinin yaptığı aparatla yürümeye başladı
Kastamonu'da düzenlenen Türk Dünyası Günleri başladıKastamonu'da düzenlenen Türk Dünyası Günleri başladı
İzmir Ticaret Borsası, İş Bankası ve DenizBank, "tarımın silikon vadisi"nde buluştuİzmir Ticaret Borsası, İş Bankası ve DenizBank, "tarımın silikon vadisi"nde buluştu
Anahtar Kelimeler:
Giresun

Giresun Namaz Vakitleri 4 Haziran Cumartesi

İmsak
02:52
Sabah
04:49
Öğle
12:30
İkindi
16:29
Akşam
20:01
Yatsı
21:48
Giresun ECZANELER
Giresun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cinsel ilişki oyunu feci bitti! Cinsel organı zarar gördü

Cinsel ilişki oyunu feci bitti! Cinsel organı zarar gördü

Göğsünüzde yanma, şişkinlik, mide bulantısı... İşte doğal tedavisi

Göğsünüzde yanma, şişkinlik, mide bulantısı... İşte doğal tedavisi

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Oğullarını timsah yuttu! Acılı aile öyle bir şey yaptı ki...

Oğullarını timsah yuttu! Acılı aile öyle bir şey yaptı ki...

Trende dehşet anları! Bir anda ortalık karıştı

Trende dehşet anları! Bir anda ortalık karıştı

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.