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Giresun’da çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı

28.01.2021 23:14 | Son Güncelleme:
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Giresun’un Piraziz ilçesinde bir market zincirin şubesinin deposunda çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.Edinilen bilgilere göre, Piraziz ilçesi Yenimahalle Mahallesi’nde saat 21.00 sıralarında bir zincir market şubesinin depo bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Giresun’un Piraziz ilçesinde bir market zincirin şubesinin deposunda çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Piraziz ilçesi Yenimahalle Mahallesi’nde saat 21.00 sıralarında bir zincir market şubesinin depo bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Deponun üst katında bulunan dairelerde oturan vatandaşların yangını fark etmesinin ardından apartman ve mahalle sakinleri yangına ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Olay yerine gelen Piraziz ve Bulancak Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından üst katlara sıçramadan söndürülen yangında can kaybı ve yaralanan olmazken depoda bulunan ürünler ve depo kullanılamaz hale geldi. Yangının neden çıktığıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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