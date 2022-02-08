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Giresun'da devlet desteğiyle topraksız çilek üretimi yaygınlaşıyor

08.02.2022 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Toplam 1,8 milyon lira hibe desteği verilen 8 üretici, mart ayında fide dikimi gerçekleştirecek - Ziraat mühendisi Şaduman Keser Üçüncü: - "Seralarımıza 6 bin ila 7 bin albion çilek fidesi dikilecek. Seralardan da ortalama 4-5 ton arasında verim almayı hedefliyoruz"

GİRESUN (AA) - ATAKAN ÇITLAK - Giresun'da Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında çiftçilere sağlanan desteklerle topraksız çilek üretimi yaygınlaşıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) desteğiyle 2016'da, bölgede modern tarım ve hayvancılık tekniklerinin kullanımını yaygınlaştırmak, daha bol ve kaliteli üretimini sağlamak ve fındığın yanında ek gelir getirici yenilikçi üretim modellerini oluşturmak amacıyla Giresun İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesi'ni (GİRKAP) başlattı.

Proje kapsamında desteklenen üretim modellerinden biri de topraksız çilek yetiştiriciliği oldu. İlk kez 2019'da 2 sera kurularak başlanan üretimden yüksek verim ve gelir elde edilerek hedeflenen başarı yakalandı.

Çiftçilerden gelen yoğun talep doğrultusunda geçen yıl yüzde 70'i DOKAP hibe destekli olmak üzere il genelinde 8 topraksız çilek üretim serası daha kuruldu.

Seralarda mart ayında fide dikimi, yaz döneminde ise ilk hasatların gerçekleştirilmesi planlanıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Proje Biriminde görevli ziraat mühendisi Şaduman Keser Üçüncü, AA muhabirine, Giresun'da tarımsal verimin artırılması, modern tarım tekniklerinin kullanılarak katma değeri yüksek sağlıklı üretim yapılması ve topraksız tarım seralarının yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini söyledi.

Yürüttükleri çalışmalar kapsamında il genelinde 300 ile 320 metrekarelik 8 örtü altı sera kurulumunun tamamlandığını belirten Üçüncü, "Seralarımıza 6 bin ila 7 bin albion çilek fidesi dikilecek. Seralardan da ortalama 4-5 ton arasında verim almayı hedefliyoruz." dedi.

- Topraksız tarım, enerji ve iş gücü tasarrufu sağlıyor

Üçüncü, çiftçilere proje kapsamında toplam 1,8 milyon liralık destek sağlandığını ifade ederek, gelecek dönemlerde de çalışmaların devam edeceğini aktardı.

Topraksız tarımın dünya nüfusunun hızla artmasıyla önem kazanmaya başladığına dikkati çeken Üçüncü, şunları kaydetti:

"Topraksız tarım, enerji ve iş gücü tasarrufu sağlar. Toprağın kirlenmesini önler, birim alandan daha fazla ürün ve gelir elde edilir. Atıl ve verimsiz topraklar değerlendirilir. Hastalık, zararlı ve yabancı ot mücadelesi daha kolaydır. Üretim yıl boyunca devam eder. Meyve kalitesi iyi olduğu için üreticiye iyi bir pazar imkanı sunar. Dolayısıyla topraksız tarım daha uygun maliyetli, daha az kimyasal kullanılan, kaynakları tasarruflu kullanan bir üretim yöntemidir."

Piraziz ilçesinde üretici Ali Bulut ise topraksız tarımla çilek üretimi için serasının kurulumunun tamamlandığını söyledi.

Bulut, 2007'den bu yana çilek ürettiğini belirterek, "Bu yıldan itibaren topraksız tarıma geçeceğim. Küçük alandan bol verim alabilmek, üretim maliyetlerini azaltabilmek için topraksız tarıma dönüş yaptım. GİRKAP desteği sayesinde seramı kurdum. Mart ayının ilk haftasında çilek fidesi dikeceğim." diye konuştu.

Bu yıl 2-2,5 ton rekolte beklentisi olduğunu dile getiren Bulut, gelecek yıllarda bu miktarı daha da artıracağını sözlerine ekledi.

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