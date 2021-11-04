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Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

04.11.2021 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

GİRESUN (AA) - Giresun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, üzerinde 50,7 gram metamfetamin ve ruhsatsız tabanca ele geçirilen İ.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen İ.K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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