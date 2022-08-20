Giresun'da elektrik akımına kapılan genç öldü

GİRESUN (AA) - Giresun'un Bulancak ilçesinde elektrik akımına kapılan 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

İlçenin Yaslıbahçe köyüne bağlı Karakoç Mahallesi'nde Gökdeniz Durusu, ahırdaki elektrik arızasını gidermeye çalıştığı sırada akıma kapıldı.

Durusu, olay yerinde yaşamını yitirdi.



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