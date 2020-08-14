Giresun’da endişe veren Korona virüs tablosu

Hayat Eve Sığar uygulamasında Giresun’un Korona virüs tablosu endişe veriyor. Riskli bölgeleri gösteren haritada yayılımın arttığı gözlemlenirken ilçelerde de riskli bölgelerin artışı devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından Koronavirüs yayılımını ve riskli bölgeleri gösteren “Hayat Eve Sığar” uygulamasında özellikle merkez İnönü caddesi, Gazi caddesi ve Gedikkaya mahallesi çok riskli bölgeler olarak ifade edilirken Bulancak, Keşap ve Tirebolu’da yoğunluk olduğu görülüyor.

Gurbetçilerin ve fındık hasat mevsimi olmasından ötürü bölgeye gelen mevsimlik tarım işçilerinin etkisiyle hastalığın yayılımının hızla arttığı ifade edilirken, İl Sağlık Müdürlüğü’nden güncel vaka, can kaybı ve ağır hasta sayılarıyla ilgili bir bilgi paylaşımı yapılmadı.

