YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. Giresun'da eski çalıştığı iş yerinden mutfak tüpü çalan şahıs tutuklandı

Giresun'da eski çalıştığı iş yerinden mutfak tüpü çalan şahıs tutuklandı

13.08.2022 18:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'da eski çalıştığı iş yerinden mutfak tüpü çalan şahıs tutuklandı

GİRESUN (AA) - Giresun'da, eski çalıştığı iş yerinden 400 mutfak tüpü çaldığı belirlenen şahıs tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Teyyaredüzü Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinden son 4 ay içerisinde 400 mutfak tüpünün çalınması üzerine jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

Giresun İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin, fiziki ve teknik takipleri sonucu hırsızlık olayını iş yerinin eski çalışanlarından Ü.H. ile arkadaşları B.Y. ve K.B'nin gerçekleştirdiği belirlendi.

Saklandıkları ikamette gözaltına alınan şüphelilerin, mutfak tüplerini piyasaya uygun fiyattan sattıkları ve bu yolla yaklaşık 250 bin lira haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ü.H. tutuklandı, diğer iki şahıs ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Giresun'da kamyon ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldüGiresun'da kamyon ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
Fransız genç kız, Sivas'ta Müslüman olduFransız genç kız, Sivas'ta Müslüman oldu
Karabük'te su içen kediyi rahatsız etmek istemeyen şoför otobüsü durdurarak beklediKarabük'te su içen kediyi rahatsız etmek istemeyen şoför otobüsü durdurarak bekledi
Anahtar Kelimeler:
Giresun hırsızlık mutfak tüpü

Giresun Namaz Vakitleri 13 Ağustos Cumartesi

İmsak
03:49
Sabah
05:27
Öğle
12:36
İkindi
16:26
Akşam
19:36
Yatsı
21:07
Giresun ECZANELER
Giresun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Mesafeyi ayarlamadılar! Cinsel ilişki sonrasında hastanelik oldu

Mesafeyi ayarlamadılar! Cinsel ilişki sonrasında hastanelik oldu

''Eşimle o bir bebekken tanıştım. Ben ise 19 yaşındaydım''

''Eşimle o bir bebekken tanıştım. Ben ise 19 yaşındaydım''

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Koronavirüs vakaları artınca, satışları hız kazandı

Koronavirüs vakaları artınca, satışları hız kazandı

Bir gören bir daha baktı! Transparan tulumuyla cesur pozlar...

Bir gören bir daha baktı! Transparan tulumuyla cesur pozlar...

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.