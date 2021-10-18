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Giresun'da "güzelavrat" otundan zehirlenen 3 kişi daha taburcu edildi

18.10.2021 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'da "güzelavrat" otundan zehirlenen 3 kişi daha taburcu edildi

GİRESUN (AA) - Giresun'da "güzelavrat" otu olarak bilinen "atropa belladonna" nedeniyle zehirlenen 8 kişiden 3'ü daha taburcu edildi, birinin tedavisi sürüyor.

Rahatsızlanarak başvurdukları Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'nde yapılan tetkiklerde yedikleri ıspanağın içinde bulunan "güzelavrat" otundan zehirlendikleri belirlenen 8 kişiden 3'ünün daha tedavisi tamamlandı.

Dün taburcu edilen 4 kişinin ardından sağlığına kavuşanların sayısı 7'ye yükselirken diğer kişinin tedavisi ise sürüyor.

Söz konusu kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kentte 16 Ekim akşamı iş yerinde çalışan 6 kişi ile aynı aileden 2 kişi, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'ne başvurmuş, ayrıntılı tetkiklerde "güzelavrat" otu nedeniyle zehirlendikleri belirlenmiş, 4'ü dün taburcu edilmişti.

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