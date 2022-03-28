YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. Giresun'da heyelanda bir ev yıkıldı, üç ev hasar gördü

Giresun'da heyelanda bir ev yıkıldı, üç ev hasar gördü

28.03.2022 23:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'da heyelanda bir ev yıkıldı, üç ev hasar gördü

GİRESUN (AA) - Giresun'un Piraziz ilçesinde heyelan nedeniyle, kullanılmayan bir ev yıkıldı, üç ev de ağır hasar gördü.

Alınan bilgiye göre, Çayırköy'de yaklaşık 4 yıl önce heyelan meydana gelen bölgede tekrar toprak kayması yaşandı.

Boş olan evlerden daha önceki heyelanda hasar alan bir ev yıkıldı, 3 evde ise ağır hasar oluştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GZT Giresunspor'un kümede kalma hesaplarıGZT Giresunspor'un kümede kalma hesapları
İzmir'de tüfekle yaralanan iki kardeşten biri öldüİzmir'de tüfekle yaralanan iki kardeşten biri öldü
Van'daki cinayetle ilgili 7 kişi tutuklandıVan'daki cinayetle ilgili 7 kişi tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Giresun

Giresun Namaz Vakitleri 29 Mart Salı

İmsak
04:42
Sabah
06:09
Öğle
12:36
İkindi
16:07
Akşam
18:54
Yatsı
20:15
Giresun ECZANELER
Giresun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ramazan gelmeden zam geldi! Yüzde 35 artış

Ramazan gelmeden zam geldi! Yüzde 35 artış

Canan Karatay'dan Ramazan uyarısı: Sakın böyle oruç tutmayın

Canan Karatay'dan Ramazan uyarısı: Sakın böyle oruç tutmayın

Fatih Sultan Mehmet’in sofrasından eksik etmediği şifa dolu içecek!

Fatih Sultan Mehmet’in sofrasından eksik etmediği şifa dolu içecek!

Ramazan pidesi sevenlere yeni bir lezzet: Süt çöreği tarifi

Ramazan pidesi sevenlere yeni bir lezzet: Süt çöreği tarifi

Ramazan ayında neden kilo alınır?

Ramazan ayında neden kilo alınır?

İlk iftar ne zaman?

İlk iftar ne zaman?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.