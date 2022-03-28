Giresun'da heyelanda bir ev yıkıldı, üç ev hasar gördü

GİRESUN (AA) - Giresun'un Piraziz ilçesinde heyelan nedeniyle, kullanılmayan bir ev yıkıldı, üç ev de ağır hasar gördü.

Alınan bilgiye göre, Çayırköy'de yaklaşık 4 yıl önce heyelan meydana gelen bölgede tekrar toprak kayması yaşandı.

Boş olan evlerden daha önceki heyelanda hasar alan bir ev yıkıldı, 3 evde ise ağır hasar oluştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

