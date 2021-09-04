Giresun'da iki kedinin ölü bulunduğu olayla ilgili inceleme başlatıldı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde iki kedinin çeşitli yerlerinden kesilerek öldürülmüş halde bulunmasına ilişkin inceleme başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Bülbül Mahallesi PTT Caddesi'ndeki bir ara sokakta baş ve bacak bölgelerinde kesikler olan iki ölü kedi görenler durumu polise bildirdi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada da oldukça tepki çeken olayla ilgili inceleme başlattı.
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