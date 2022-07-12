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Giresun'da iki otomobil çarpıştı, 8 kişi yaralandı

12.07.2022 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'da iki otomobil çarpıştı, 8 kişi yaralandı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Bulancak ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Canan Sarı (41) yönetimindeki 34 PH 2345 plakalı otomobil ile İlhan Alkan (45) idaresindeki 28 ABY 766 plakalı otomobil, Karadeniz Sahil Yolu Fatoğlu kavşağı mevkisinde çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan Linda Brasle (44), Zafer Alkan (40), Senanur Altındağ (20), N.B.A (13), Z.S.S. (17) ve M.N.S. (14) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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