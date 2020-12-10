YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. Giresun'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1ölü, 2 yaralı

Giresun'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1ölü, 2 yaralı

GİRESUN HABERLERİ  | 10.12.2020 23:23 | Son Güncelleme

Giresun'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1ölü, 2 yaralı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Dereli ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yüce köyünden Kümbet köyü istikametine giden Muzaffer Keles idaresindeki 28 AN 647 plakalı kamyonet ile 28 NP 551 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada yaralanan Muzaffer Keles ve kamyonette bulunan Aydoğan Keles ile otomobildeki Nazım Çorum, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Dereli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kamyonet sürücüsü Muzaffer Keles, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Telefonlar susmuyor! Çıkan haberlerin ardından herkes bu köyden arsa almak istiyorTelefonlar susmuyor! Çıkan haberlerin ardından herkes bu köyden arsa almak istiyor
Ehliyetini yenilerken evli olduğunu öğrendiEhliyetini yenilerken evli olduğunu öğrendi

Giresun Namaz Vakitleri 10 Aralık Perşembe

İmsak
06:02
Sabah
07:33
Öğle
12:24
İkindi
14:44
Akşam
17:05
Yatsı
18:32

Giresun Nöbetçi Eczaneler10 Aralık Perşembe

Emre Eczanesi
Merkez
Serpil Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Bulancak
Derman Eczanesi
Dereli
Yeni Eczanesi
Dogankent
Tolga Eczanesi
Espiye
Derman Eczanesi
Eynesil
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.