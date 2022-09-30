Giresun'da kayan toprağın altında kalan işçi kurtarıldı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Piraziz ilçesinde duvar çalışması sırasında kayan toprağın altında kalan işçi kurtarıldı.

Maden Mahallesi'nde bir otelin yanındaki istinat duvarının yapımı sırasında yaşanan toprak kayması sırasında işçilerden Enver Yıldız (18) kısmen göçük altında kaldı.

Yıldız'ın kurtarılması için olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler ve arkadaşlarının yardımıyla toprak altından çıkarılan Yıldız, Bulancak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz