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Giresun'da kayan toprağın altında kalan işçi kurtarıldı

30.09.2022 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'da kayan toprağın altında kalan işçi kurtarıldı

Giresun'da kayan toprağın altında kalan işçi kurtarıldı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Piraziz ilçesinde duvar çalışması sırasında kayan toprağın altında kalan işçi kurtarıldı.

Maden Mahallesi'nde bir otelin yanındaki istinat duvarının yapımı sırasında yaşanan toprak kayması sırasında işçilerden Enver Yıldız (18) kısmen göçük altında kaldı.

Yıldız'ın kurtarılması için olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler ve arkadaşlarının yardımıyla toprak altından çıkarılan Yıldız, Bulancak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Giresun'da kayan toprağın altında kalan işçi kurtarıldı

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Anahtar Kelimeler:
İşçi Giresun toprak kayması

Giresun Namaz Vakitleri 1 Ekim Cumartesi

İmsak
04:51
Sabah
06:16
Öğle
12:21
İkindi
15:39
Akşam
18:17
Yatsı
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