Giresun'da kaybolan yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Doğankent ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Çatak köyünde Alzheimer hastası Ahmet Ural (75) dün öğleden sonra evinden ayrılması ve bir daha geri dönmemesi üzerine yakınları jandarmadan yardım istedi.
Bölgeye gelen jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri, yaşlı adamın bulunmasına yönelik arama çalışması başlattı.
Ural'ın yakınlarının da katıldığı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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