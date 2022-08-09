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Giresun'da lunaparkta trenin raydan çıktığı kazada 4 kişi yaralandı

09.08.2022 22:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'da lunaparkta trenin raydan çıktığı kazada 4 kişi yaralandı

Giresun'da lunaparkta trenin raydan çıktığı kazada 4 kişi yaralandı

GİRESUN (AA) - Giresun'da lunaparkta trenin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Hacı Hüseyin Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir lunaparkta, eğlence treni raydan çıkarak yere düştü.

Kazada yaralanan biri ağır 4 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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Giresun kaza

Giresun Namaz Vakitleri 9 Ağustos Salı

İmsak
03:43
Sabah
05:23
Öğle
12:37
İkindi
16:29
Akşam
19:41
Yatsı
21:14
Giresun ECZANELER
Giresun ATM’LER

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