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Giresun'da metil alkol zehirlenmesi nedeniyle tedavi gören 6 kişiden 1'i öldü

30.12.2021 23:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'da metil alkol zehirlenmesi nedeniyle tedavi gören 6 kişiden 1'i öldü

GİRESUN (AA) - Giresun'da metil alkol zehirlenmesi nedeniyle tedavi altına alınan 6 kişiden 1'inin hayatını kaybettiği bildirildi.

İl Sağlık Müdürü Muhammet Bulut, yaptığı yazılı açıklamada, sahte içki tüketiminden 5 saat sonraki süreçte koordinasyon, algı ve muhakemede belirgin bozulma, akılcı düşünme yeteneklerini kaybetme belirtilerinin görüldüğünü ifade etti.

Zehirlenme belirtilerinin 10-24 saat sonra görülmeye başlandığına dikkati çeken Bulut, en sık görülen zehirlenme belirtilerinin bilinç bulanıklığı, denge ve hareket bozukluğu, baş ağrısı, bulantı, kusma, şiddetli karın ağrısı, sırt, kol ve bacaklarda ağrı, görme bozukluğu, çift görme, görme keskinliğinde azalma ve körlük olduğunun altını çizdi.

Erken dönemde tedavi edilmeyen hastalarda alkol alımından yaklaşık 30 saat sonra ciddi metabolik asidoz gelişerek koma ve ölümün gerçekleşebildiği bilgisini veren Bulut, şunları kaydetti:

"İlimizde 23 Aralık 2021 tarihinden itibaren 6 hastamız metil alkol zehirlenmesi nedeniyle Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Özel Ada Hastanesine başvurmuştur. Hastane izlenimlerinde genel durumları düzelen 2 hastamız taburcu edilmiştir. 3 hastamız halen yoğun bakımda takip edilmekte olup yoğun bakımdaki 1 hastamızın genel durumu kötü olduğu için solunum cihazına bağlı olarak takip edilmektedir. Yoğun bakımda takip ve tedavi desteğimize rağmen ne yazık ki 1 hastamızı kaybettik."

Alkol tükettikten sonra zehirlenme belirtileri gelişen vatandaşların mutlaka en kısa süre içerisinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurması gerektiğine vurgu yapan Bulut, enken tanı ve tedavinin hayat kurtarıcı olduğunu vurguladı.

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İkindi
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Akşam
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Derya Eczanesi
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