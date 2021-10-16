Giresun'da minibüsün traktör römorkuna çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde, minibüsün traktör römorkuna çarpması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sivas'ın Suşehri ilçesi istikametinden Şebinkarahisar yönüne giden Ünsal Sarıgül idaresindeki 28 M 7114 plakalı minibüs, aynı yönde seyreden Selman Karakaya yönetimindeki 58 EK 837 plakalı traktörün römorkuna çarptı.

Kazada, sürücüler ile minibüsteki Edanur Sarıgül yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şebinkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Minibüs sürücüsü Ünsal Sarıgül'ün durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz