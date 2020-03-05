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Giresun’da ormanlık alanda yangın

GİRESUN HABERLERİ  | 05.03.2020 22:25 | Son Güncelleme

Giresun’un Görele ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve fındık bahçelerine de sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Hebilli mevkisinde ormanlık alanda akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Giresun’da ormanlık alanda yangın

Giresun’un Görele ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve fındık bahçelerine de sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Hebilli mevkisinde ormanlık alanda akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evlere yakın bir mesafede çıkan yangına, Görele itfaiyesine bağlı ekipler olay yerine intikal ederek müdahale etti. Alevlerin fındık bahçelerine sirayet ettiği belirtilirken, söndürülen yangında yaklaşık 1 dönümlük arazinin küle döndüğü bildirildi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarına devam ederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Giresun’da ormanlık alanda yangın

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