Giresun'da otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

GİRESUN (AA) - Giresun'un Keşap ilçesinde otomobilin çarptığı kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Karadeniz Sahil Yolu'nun Güney köyü mevkisinde E.K'nin kullandığı 41 FA 507 plakalı otomobil, Hayati Bahar'a (67) çarptı.

Bahar, olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.



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