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Giresun'da otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

31.08.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'da otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

GİRESUN (AA) - Giresun'un Keşap ilçesinde otomobilin çarptığı kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Karadeniz Sahil Yolu'nun Güney köyü mevkisinde E.K'nin kullandığı 41 FA 507 plakalı otomobil, Hayati Bahar'a (67) çarptı.

Bahar, olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

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