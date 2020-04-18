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Giresun'da otomobilin takla attığı kazada yaralanan kişi öldü

GİRESUN HABERLERİ  | 18.04.2020 19:49 | Son Güncelleme

Giresun'da otomobilin takla attığı kazada yaralanan kişi öldü

GİRESUN (AA) - Giresun'da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada yaralanan kişi hastanede öldü.

Karadeniz Sahil Yolu'nda dün Ordu yönüne seyir halindeyken refüje çarparak takla atan 28 EC 121 plakalı otomobilin sürücüsü Yiğit Teke (19), yaralı olarak kaldırıldığı Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bugün hayatını kaybetti.

Teke'nin cenazesi, yarın Boztekke köyünde toprağa verilecek.

Yiğit Teke'nin kullandığı otomobilin takla atması sonucu dün meydana gelen trafik kazasında yaralanan sürücü ile otomobildeki Ş.E (18), 112 Acil Sağlık ekiplerince Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Ş.E. hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Giresun Ölüm Sürücü Trafik Kazası

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Merkez
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Karaca Eczanesi (Gündüz Nobetçi)
Merkez
Nur Eczanesi (Gündüz Nobetçi)
Merkez
Gamze Eczanesi
Bulancak
Şenlikoğlu Eczanesi
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