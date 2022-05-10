Giresun'da Özbek kardeşlerin anne ve babaları adına yaptırdığı okulun temeli atıldı

GİRESUN (AA) - Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, devletin eğitim konusunda gerekeni yaptığını belirterek, "Bundan hiç şüphem yok fakat bireylerin bu eğitim seferberliğinde de devletin yanında olması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Dursun Özbek, kardeşi Mehmet Özbek ile memleketi Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde anne ve babası adına yaptırdığı Hasan Özbek ve Kezban Özbek Mesleki Teknik Anadolu Lisesinin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, yaptıkları her işin ülkenin geleceği çocuklar için olduğunu söyledi.

Kendisinin, olanaklar olmadığı için eğitim alamamış bir annenin çocuğu olduğunu dile getiren Özbek, babasının da eğitimin önemini çok iyi bilen, eğitime gönül veren bir kişi olduğunu belirtti.

Özbek, ailesinin kendilerine eğitimle ilgili eksiklikler için vasiyette bulunduğunu ifade ederek, "Rahmetli babama bizi böyle eğittiği için teşekkür ediyorum. Anneme bizi böyle eğittiği için teşekkür ediyorum. Şebinkarahisar'la olan bağlarımızı koparmayalım diye bizi öğütlediler." diye konuştu.

Devletin eğitim konusunda gerekeni yaptığını vurgulayan Özbek, şöyle devam etti:

"Bundan hiç şüphem yok fakat bireylerin bu eğitim seferberliğinde de devletin yanında olması gerektiğini düşünüyorum. Bu desteği en üst seviyede göstermeniz lazım. Özellikle eğitimle ilgili söylüyorum. Şurada bir pankart açmışlar, 'Bu çocuklar okumak istiyor.' Bu çocukların gelişmesine destek vermekten daha ulvi önemli bir şey var mı? Ben buradan bütün hemşehrilerimizin benzer şekilde destek vermelerini bekliyorum. Bu bir yarışsa ben bütün hemşehrilerimi bu yarışa girmeye davet ediyorum."

Özbek, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile bir konuşmamız esnasında benden rica etti, babamın hayrına bir okul yapmamı söyledi. Ben de yapacağımı söyledim. Ama şart koştum, 'Bu işi yaparsam memleketime yaparım Sayın Cumhurbaşkanım.' dedim. İnşallah bizi duyuyordur, verdiğimiz sözü yerine getirdiğimizi onun da görmesini çok isterim." ifadesini kullandı.

- "Bence ligin en başarılı takımı Giresunspor"

Konuşmasında spora değinen Özbek, Giresunspor'un başarılı bir sezon geçirdiğine dikkati çekerek, "Takımın maliyeti ve harcanan para ve ürettiği değer itibarıyla mukayese edildiği zaman bence ligin en başarılı takımı Giresunspor. Onlar da Süper Lig'de kaldılar, geçirdikleri başarılı sezon için kuvvetli bir alkış rica ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Şebinkarahisar Belediye Spor Kulübü'nü de Giresun 1. Amatör Küme'deki şampiyonluğundan dolayı kutlayan Özbek, şu değerlendirmede bulundu:

"Sayın Belediye Başkanıma da bir spor adamı olarak şunları tavsiye ediyorum, sporun birleştirici yönü çok kuvvetli. Bölgenin daha çok sırt sırta vermesi için sportif aktiviteleri geliştirmeniz, artırmanız gerektiğini düşünüyorum. Sadece futbolla değil, diğer spor branşlarında da bu minik yavruların ulaşabilmesi için bölgeye getirmenizi rica ediyorum. Bu konuyla ilgili bir spor adamı olarak da ne zaman ihtiyaç duyarsan senin yanında olacağımı bildirmek istiyorum."

Giresun Valisi Enver Ünlü ise 12 Şubat'ta protokolünü imzaladıkları okulun bugün temelini attıklarını ifade ederek, "Bu vesile ile seçkin iş insanları Galatasaray Spor Kulübü'nün 36. dönem Başkanı Dursun Özbek ve kıymetli kardeşi Mehmet Özbek'e, değerli anne ve babalarının isimlerini yaşatacakları Hasan Özbek ve Kezban Özbek Mesleki Teknik Anadolu Lisemizin yapımlarını Sayın Cumhurbaşkanımızın ricasıyla üstlendikleri ve memleketlerini tercih ettikleri için bir kez daha teşekkür ederim. " dedi.

Törene, AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, Şebinkarahisar Kaymakamı Faruk Doğru, Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı, Giresun İl Jandarma Komutanı Albay Muhammet Sevinç, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

