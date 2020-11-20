Giresun'da özel bakım merkezindeki karantina süresi uzatıldı

GİRESUN (AA) - Giresun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, özel bir bakım merkezindeki karantina süresi uzatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin, Vali Enver Ünlü başkanlığında toplandığı belirtildi.

Açıklamada, merkezdeki Teyyaredüzü Mahallesi Batlama Sanayi Caddesi'ndeki Özel Giresun Bakım Merkezi'nde 8 Kasım'da başlatılan 14 günlük karantinanın, yarından itibaren 14 gün daha uzatılmasına karar verildiği bildirildi.

Ayrıca açıklamada, 22 Kasım'da yapılacak KPSS'de tüm il genelinde adayları sınava götürecek dolmuş, taksi ve benzeri araç sürücülerinin sokağa çıkma sınırlandırmasından muaf tutulması kararı alındığı ifade edildi.

Kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verileceği belirtilen açıklamada, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacağı, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin TCK'nin 195. maddesi kapsamında adli işlem başlatılacağı vurgulandı.

