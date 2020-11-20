YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. Giresun'da özel bakım merkezindeki karantina süresi uzatıldı

Giresun'da özel bakım merkezindeki karantina süresi uzatıldı

GİRESUN HABERLERİ  | 20.11.2020 14:23 | Son Güncelleme

Giresun'da özel bakım merkezindeki karantina süresi uzatıldı

GİRESUN (AA) - Giresun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, özel bir bakım merkezindeki karantina süresi uzatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin, Vali Enver Ünlü başkanlığında toplandığı belirtildi.

Açıklamada, merkezdeki Teyyaredüzü Mahallesi Batlama Sanayi Caddesi'ndeki Özel Giresun Bakım Merkezi'nde 8 Kasım'da başlatılan 14 günlük karantinanın, yarından itibaren 14 gün daha uzatılmasına karar verildiği bildirildi.

Ayrıca açıklamada, 22 Kasım'da yapılacak KPSS'de tüm il genelinde adayları sınava götürecek dolmuş, taksi ve benzeri araç sürücülerinin sokağa çıkma sınırlandırmasından muaf tutulması kararı alındığı ifade edildi.

Kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verileceği belirtilen açıklamada, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacağı, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin TCK'nin 195. maddesi kapsamında adli işlem başlatılacağı vurgulandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dehşet anlar! Önce küfretti, sonra saldırdı Dehşet anlar! Önce küfretti, sonra saldırdı
Giresun’da umreden dönen 52 kişi karantinaya alındıGiresun’da umreden dönen 52 kişi karantinaya alındı

Giresun Namaz Vakitleri 20 Kasım Cuma

İmsak
05:44
Sabah
07:13
Öğle
12:17
İkindi
14:48
Akşam
17:12
Yatsı
18:35

Giresun Nöbetçi Eczaneler20 Kasım Cuma

Kitapçı Eczanesi
Merkez
Merve Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Bulancak
Dereli Eczanesi
Dereli
Yeni Eczanesi
Dogankent
Karadeniz Eczanesi
Espiye
Evren Eczanesi
Eynesil
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.