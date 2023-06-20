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Giresun'da sağanak hasara neden oldu

20.06.2023 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'un Alucra ilçesinde sağanağın ardından bazı evleri su bastı, cadde, köy yolları ve tarım arazilerinde hasar oluştu.

Kaymakam Muhammet Cengiz, AA muhabirine, ilçede şiddetli yağış sonucunda bazı bölgelerde tahribatlar oluştuğunu söyledi.

Kemallı Mahallesi'nde 4 evi su bastığını belirten Cengiz, "Evler kalınamaz halde değil. Evinde kalamayacak vatandaşlar olması durumuna karşı Alucra Öğretmenevi'ni hazırlamıştık ancak şu ana kadar buna gerek kalmadı, başvuran da olmadı." dedi.

Cengiz, Kemallı Mahallesi'nin yanı sıra Karabörk ve Hacılı köylerine ulaşımı sağlayan yollarda hasar oluştuğunu vurgulayarak, ekiplerin yollara müdahaleye devam ettiğini kaydetti.

Karaçayır Camisi'ni de su bastığını aktaran Cengiz, "Su seviyesi 1,5 metreye kadar yükseldi. Anında müdahale ettik, önünden suyu tahliye edebileceğimiz bir kanal açtık. Belediyenin de vidanjörleri çalışıyor, su çekildikten sonra bakım ve onarım işlemleri yapılacak." diye konuştu.

Cengiz, Alucra Devlet Hastanesi'nin bodrum katında biriken suyun da tahliye edildiğini bildirdi.

Tarım arazilerinin bir bölümünde hasar meydana geldiğini ifade eden Cengiz, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin hasar başvurularına ilişkin çalışmalara başladığını sözlerine ekledi.

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