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Giresun'da sağanak yağış

GİRESUN HABERLERİ  | 14.07.2020 13:43 | Son Güncelleme

Giresun'da sağanak yağış

GİRESUN (AA) - Giresun'da etkili olan sağanak nedeniyle toprak kaymaları meydana geldi.

Sahil ve iç kesimdeki ilçelerde etkili olan yağış nedeniyle Tirebolu-Doğankent, Görele-Köprübaşı-Aydınlar ile Yağlıdere-Alucra kara yollarında toprak kaymaları yaşandı.

Karayolları ekiplerinin söz konusu bölgelerde yol açma ve temizlik çalışmalarının sürdüğü, buralarda ulaşımların tek şeritten kontrollü sağlandığı öğrenildi.

Giresun İl Özel İdare Genel Sekreteri Hüseyin Taşkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağış nedeniyle bazı ilçelerdeki köy yollarında toprak kaymalarının meydana geldiğini söyledi.

Taşkın, ekiplerin yol açma ve temizlik çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Görele ilçesinde ise şehir merkezinde su birikintileri oluştu.

Belediye ekipleri su birikintileri ve beraberinde caddelerde oluşan çamuru temizlemek için çalışma başlattı.

Öte yandan Giresun'un iç kesimlerinde, sağanağın zaman zaman etkisini sürdürdüğü bildirildi.

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