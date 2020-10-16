Giresun’da sahte içki operasyonu

Giresun Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir dernekte ve bir çiçekçi deposunda yaptıkları aramalarda çok sayıda şişe içerisinde sahte içki ve etil alkol ele geçirdi.

Giresun Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sahte alkollü içki yapımının önlenmesine yönelik olarak gerçekleştirdiği çalışmalarda Giresun şehir merkezinde faaliyet gösteren bir dernek lokalinde yaptıkları aramalarda 1.35 litre sahte içki ile 1 şişe kaçak içki ele geçirdiler.

Yapılan çalışmalarda yine şehir merkezinde faaliyet gösteren bir çiçekçinin deposunda sahte içki sakladığı istihbarı üzerine depoda yapılan aramalarda 300 adet şişe içerisinde toplam 150 litre sahte içki ve sahte içki yapımında kullanılmaya hazır vaziyette 15 bidon içerisinde 75 litre etil alkol ele geçirdiler.

Giresun Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada çiçekçi H.Ö ile dernek müdürü H.Z.Ö hakkında adli ve idari işlemlerin yapıldığı belirtildi.

