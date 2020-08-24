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Giresun'da sel sonrası mahsur kalan vatandaşlar helikopterle kurtarıldı

GİRESUN HABERLERİ  | 24.08.2020 19:15 | Son Güncelleme

Giresun'da sel sonrası mahsur kalan vatandaşlar helikopterle kurtarıldı

GİRESUN (AA) - Giresun'da bazı bölgelerde sel ve taşkın nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar jandarma tarafından helikopterle kurtarıldı.

Etkili olan şiddetli yağışın ardından meydana gelen sel ve heyelanlar sonrasında Jandarma Genel Komutanlığınca JÖAK Komutanlığı bünyesinde bulunan JAK timleri Giresun'da görevlendirildi.

Giresun İl Jandarma Komutanlığı emrine takviye olarak görevlendirilen birlikler tarafından doğal afet sonrası sel, su baskını ve heyelan nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.

Jandarma ekiplerince il genelinde arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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