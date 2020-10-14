YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. Giresun'da selde kaybolan 4 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

Giresun'da selde kaybolan 4 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

GİRESUN HABERLERİ  | 14.10.2020 13:35 | Son Güncelleme

Giresun'da selde kaybolan 4 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

GİRESUN (AA) - Giresun Valiliği, 22 Ağustos'ta meydana gelen sel ve taşkınlarda kaybolan 4 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kayıp kişilerle ilgili Karadeniz'de arama tarama çalışmalarının yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, dün Batlama Deresi'nin denize döküldüğü bölgede çalışmaların yapıldığına işaret edilerek, "Bugün ise akıntıların Yağlıdere ve Espiye'den denize ulaştığı bölgede su altı robotu ile arama-tarama faaliyetlerine devam ediliyor." ifadesi kullanıldı.

İl genelinde 22 Ağustos'ta etkili olan sağanak sonucu meydana gelen sele kapılan Emine ve Davut Akgün ile Ali Akbulut ve Umut Cantürk kaybolmuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yapay zeka şoku! Yanlış bilgi yaymak için... Yapay zeka şoku! Yanlış bilgi yaymak için...
Giresun’da umreden dönen 52 kişi karantinaya alındıGiresun’da umreden dönen 52 kişi karantinaya alındı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Ankara ıhlamur kokacak
Ankara ıhlamur kokacak
Ambulans şoförü koronavirüse yenik düştü
Ambulans şoförü koronavirüse yenik düştü
Elazığ’da 10 ayrı suç kaydı olan kombi hırsızı yakalandı
Elazığ’da 10 ayrı suç kaydı olan kombi hırsızı yakalandı
Kaymakam Ürkmezer sahil güvenlik personeliyle bira araya geldi
Kaymakam Ürkmezer sahil güvenlik personeliyle bira araya geldi
Beytüşşebap’ta toprak yollar asfaltlandı
Beytüşşebap’ta toprak yollar asfaltlandı
Kayserispor’dan başsağlığı
Kayserispor’dan başsağlığı

Giresun Namaz Vakitleri 14 Ekim Çarşamba

İmsak
05:06
Sabah
06:30
Öğle
12:17
İkindi
15:23
Akşam
17:55
Yatsı
19:14

Giresun Nöbetçi Eczaneler14 Ekim Çarşamba

Çotanak Eczanesi
Merkez
Gökalp Eczanesi
Merkez
Zafer Eczanesi
Bulancak
Şenlikoğlu Eczanesi
Dereli
Büşra Eczanesi
Dogankent
Baykal Eczanesi
Espiye
Evren Eczanesi
Eynesil
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Giresun’da piyade tüfeği operasyonu
Giresun’da piyade tüfeği operasyonu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Giresun merkez Kooperatifinde 225 takipli esnaftan, 81’i kredisini erteletti
Giresun merkez Kooperatifinde 225 takipli esnaftan, 81’i kredisini erteletti
Yaylada mahalle kültürü konsepti oluşturuluyor
Yaylada mahalle kültürü konsepti oluşturuluyor
Yaralı olarak bulunan yavru karaca korumaya alındı
Yaralı olarak bulunan yavru karaca korumaya alındı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.