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Giresun'da şiddetli yağışın oluşturduğu hasar gideriliyor

08.08.2022 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'da şiddetli yağışın oluşturduğu hasar gideriliyor

GİRESUN (AA) - Giresun'da sağanak sonrası oluşan hasarların giderilmesi çalışmaları devam ediyor.

Giresun merkez ve Keşap ilçesinde dün öğleden sonra başlayan ve gece geç saatlere kadar süren yağış nedeniyle bazı yollarda heyelan meydana geldi.

Bazı köylerde dere taşkınları sonucu ev ile iş yerlerinde su baskınları yaşandı.

İlgili kurumlarca hasar tespit çalışmalarına devam edilirken, İl Özel İdaresine bağlı ekipler yağış nedeniyle çökme ve heyelanların olduğu köy grup yollarına müdahale ediyor.

Ekipler, yollardaki hasarın giderilmesi, heyelanla yolda biriken toprakların temizlenmesi çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları ekipleri de Keşap-Karabulduk kara yolunda oluşan heyelanlara müdahale ediyor, ağaç ve toprak temizleme çalışmaları gerçekleştiriyor.

Keşap ilçesine bağlı Çakırlı Köyü Muhtarı Hüseyin Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün saat 15.30'da başlayan yağışın köyde ciddi hasarlara yol açtığını söyledi.

Aydın, köy yollarında heyelanların, yine camide su baskının yaşandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Çok şükür herhangi bir can kaybımız yaşanmadı. Devletimiz de tüm imkanlarıyla yağışın etkili olmaya başladığı andan itibaren gereken tüm desteği sağladı. Sayın Kaymakamımız, il genel meclis üyelerimiz hepsi yanımızdaydı. Hızlı bir şekilde yaraları sarmaya çalışıyoruz."

Keşap ilçesine bağlı Karabedir köyünde yaşayan Talip Kaya ise fındık bahçesinde heyelan meydana geldiğini söyledi.

Köydeki bir çok yerde tarım arazilerinde ciddi hasarların olduğunu vurgulayan Kaya ,"Yağış dün öğleden sonra başladı ve 4-5 saat devam etti. Köy yollarında ve tarım arazilerimizde ciddi heyelanlar söz konusu. Ama şükürler olsun can kaybımız yok. Allah beterinden muhafaza etsin inşallah." dedi.

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Giresun hasar yağış

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