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Giresun'da solunum sıkıntısı yaşayan hastanın yardımına UMKE koştu

14.03.2022 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'da solunum sıkıntısı yaşayan hastanın yardımına UMKE koştu

GİRESUN (AA) - Kar yağışının etkili olduğu Giresun'un Dereli ilçesinde solunum sıkıntısı yaşayan hasta, UMKE ekibinin çalışmaları sonucunda hastaneye kaldırıldı.

İlçenin Yeşilkaya köyünde solunum sıkıntısı bulunan İ.K'nin yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Bunun üzerine bölgeye İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 Acil Servis ekibi yönlendirildi.

Kar kalınlığının 40 santimetreyi bulduğu köyde UMKE ekibi, dört çeker özellikli ambulansla hastanın evine ulaştı.

Evinden alınarak 112 Acil Servis ekiplerine teslim edilen hasta, Dereli Devlet Hastanesine götürüldü.

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