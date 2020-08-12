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Giresun’da Taşınmaz Kültür Varlıkları ziyaretçilerini bekliyor

GİRESUN HABERLERİ  | 12.08.2020 16:16 | Son Güncelleme

Giresun’da 20 başlık altında toplam 819 taşınmaz kültürel varlık bulunuyor.Taşınmaz kültür varlıklar içerisinde en fazla 370 tescilli tarihi ev ile 72 tarihi cami yer alıyor.

Giresun’da 20 başlık altında toplam 819 taşınmaz kültürel varlık bulunuyor.
Taşınmaz kültür varlıklar içerisinde en fazla 370 tescilli tarihi ev ile 72 tarihi cami yer alıyor. Tarihi ev ve camileri ise arkeolojik sit alanlarıyla, doğal anıtlar takip ediyor.
Giresun Kültür ve Turizm Müdürlüğünün kayıtlarına göre il genelinde 370 tescilli tarihi ev bulunuyor. Bunların 148’i Giresun merkezde, 72’si Şebinkarahisar’da, 60’ı Görele’de, 30 Tirebolu’da, 14’ü, Espiye’de, 11’i Bulancak’ta bulunurken 35’i ise diğer ilçelerde yer alıyor. Taşınmaz Kültür Varlıklarının ikinci sırasında yer alan 72 caminin ise 17’si Giresun merkezde, 13’ü Şebinkarahisar’da, 9’u Bulancak’ta, 6’sı Keşap’ta, 5’i Piraziz’de, 5’i Görele’de, 3’ü Espiye’de 3’ü Alucra’da,3’ü Tirebolu’da,2’si Eynesil’de, 2’si Çamoluk’ta, 2’si Dereli’de, 1’i Yağlıdere’de, 1’i ise Çanakçı’da yer alıyor.
Giresun genelinde bulunan 14 Arkeolojik sit alanlarının ise 4’ü merkezde, 2’si Şebinkarahisar’da, 2’si Eynesil’de, 2’si buluncakta,4’ü ise Alucra, Çanakçı, Tirebolu ve Espiye’de yer alıyor. Doğal Sit Alanlarının ise en fazlası Tirebolu ilçesinde yer alıyor. Buna göre, Tirebolu’da 4, merkezde 2, diğerleri ise Espiye, Eynesil, Görele, Keşap ve Yağlıdere ilçelerinde bulunuyor.

Ziyaretçilerini bekliyor
Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Taşınmaz Kültür Varlıkları ziyaretçilerini bekliyor. 2019 yılında yaklaşık 700 bini aşkın ziyaretçi ağırlayan Giresun, yeni tip Korona virüsle (Covid-19) mücadele tedbirleri kapsamında kapalı bulunan ören yerleri, Doğal ve Arkeolojik SİT alanları, yeniden kapılarını açtı. Giresun Kültür ve Turizm İl Müdürlüğüne bağlı 819 Taşınmaz Kültür Varlıkları gerekli hijyen tedbirlerinin alınmasının ardından ziyaretçilerini ağırlamaya başladığı bildirildi.

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Dereli
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