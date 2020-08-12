Giresun’da Taşınmaz Kültür Varlıkları ziyaretçilerini bekliyor

Giresun’da 20 başlık altında toplam 819 taşınmaz kültürel varlık bulunuyor.

Taşınmaz kültür varlıklar içerisinde en fazla 370 tescilli tarihi ev ile 72 tarihi cami yer alıyor. Tarihi ev ve camileri ise arkeolojik sit alanlarıyla, doğal anıtlar takip ediyor.

Giresun Kültür ve Turizm Müdürlüğünün kayıtlarına göre il genelinde 370 tescilli tarihi ev bulunuyor. Bunların 148’i Giresun merkezde, 72’si Şebinkarahisar’da, 60’ı Görele’de, 30 Tirebolu’da, 14’ü, Espiye’de, 11’i Bulancak’ta bulunurken 35’i ise diğer ilçelerde yer alıyor. Taşınmaz Kültür Varlıklarının ikinci sırasında yer alan 72 caminin ise 17’si Giresun merkezde, 13’ü Şebinkarahisar’da, 9’u Bulancak’ta, 6’sı Keşap’ta, 5’i Piraziz’de, 5’i Görele’de, 3’ü Espiye’de 3’ü Alucra’da,3’ü Tirebolu’da,2’si Eynesil’de, 2’si Çamoluk’ta, 2’si Dereli’de, 1’i Yağlıdere’de, 1’i ise Çanakçı’da yer alıyor.

Giresun genelinde bulunan 14 Arkeolojik sit alanlarının ise 4’ü merkezde, 2’si Şebinkarahisar’da, 2’si Eynesil’de, 2’si buluncakta,4’ü ise Alucra, Çanakçı, Tirebolu ve Espiye’de yer alıyor. Doğal Sit Alanlarının ise en fazlası Tirebolu ilçesinde yer alıyor. Buna göre, Tirebolu’da 4, merkezde 2, diğerleri ise Espiye, Eynesil, Görele, Keşap ve Yağlıdere ilçelerinde bulunuyor.