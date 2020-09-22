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Giresun’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

GİRESUN HABERLERİ  | 22.09.2020 09:50 | Son Güncelleme

Giresun’un Bulancak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.Kaza ilçenin Talipli Köyü mevkiinde meydana geldi.

Giresun’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Giresun’un Bulancak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza ilçenin Talipli Köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Giresun’dan Ordu istikametine gitmekte olan İdris Özpolat yönetimindeki 53 LB 210 plakalı Hyundai marka araç henüz bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağ tarafında bulunan cepte park halinde olan kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan İdris Özpolat ve Ayşe Özpolat olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekiplerinin müdahaleleriyle araçtan çıkartılırken, durumu ağır olan Ayşe Özpolat kaldırıldığı Bulancak Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Yaralı şoför İdris Özpolat’ın ise tedavisi sürüyor.

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Emre Eczanesi
Merkez
Kent Eczanesi
Merkez
Melis Eczanesi
Bulancak
Şenlikoğlu Eczanesi
Dereli
Büşra Eczanesi
Dogankent
Deva Eczanesi
Espiye
Derman Eczanesi
Eynesil
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