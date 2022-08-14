Giresun'da trafik levhasına çarpan otomobildeki kadın öldü

GİRESUN (AA) - Giresun'da otomobilin tünel girişindeki levhaya çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Gürcistan vatandaşı N.G. idaresindeki AL014II yabancı plakalı otomobil, Espiye ilçesindeki Karadeniz Sahil Yolu Arıdurak tüneli girişinde, kontrolden çıkarak trafik levhasına çarptı.

Araçta bulunan Narmia A, olay yerinde hayatını kaybetti.

Sürücü ile otomobilde bulunan S.N ise yaralı olarak Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

