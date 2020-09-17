Giresun'da uyuşturucu operasyonu

GİRESUN (AA) - Giresun'da, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Nakletmek" suçundan gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Giresun Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda S.E. ve S.Z. isimli şahıslar gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler Giresun Adliyesine sevk edildi.

Her iki şahıs çıkarıldıkları mahkeme tarafından "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Nakletmek" suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu.

