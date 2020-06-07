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Giresun'da üzerine duvar devrilen belediye işçisi öldü

GİRESUN HABERLERİ  | 07.06.2020 15:24 | Son Güncelleme

Giresun'da üzerine duvar devrilen belediye işçisi öldü

GİRESUN (AA) - Giresun'un Eynesil ilçesinde su arızasını gidermek için çalıştığı sırada üzerine duvar devrilen belediye işçisi öldü.

Alınan bilgiye göre, Köseli Mahallesi'nde su şebekesindeki arızayı gidermeye çalışan Eynesil Belediyesi işçisi Ercan Kılıç'ın (23) üzerine kazı yapılan alanın kenarındaki briketten yapılmış istinat duvarı çöktü.

Başına aldığı darbeyle ağır yaralanan Kılıç, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Görele Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Eynesil Belediyesinde 6 ay önce işe başladığı öğrenilen Kılıç'ın cenazesi, Trabzon Adlı Tip Kurumuna sevk edildi.

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