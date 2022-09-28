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Giresun'da yaralı bulunan şahin ve ibibik koruma altına alındı

28.09.2022 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'da yaralı bulunan şahin ve ibibik koruma altına alındı

GİRESUN (AA) - Giresun'da, yaralı halde bulunan şahin ve ibibik kuşu tedavi edildikten sonra doğaya salınacak.

İl Jandarma Komutanlığında görevli askerler ibibik kuşu, Bulancak ilçesine bağlı Bahçeli köyünde ise vatandaşlar şahin buldu.

Yaralı haldeki kuşlar, Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Koruma altına alınan ibibik ve şahin, tedavilerinin ardından doğaya salınacak.

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Giresun Şahin koruma

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