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Giresun'da yedikleri mantardan zehirlenen 14 kişiden 8'i taburcu edildi

17.07.2022 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'da yedikleri mantardan zehirlenen 14 kişiden 8'i taburcu edildi

GİRESUN (AA) - Giresun'un Çamoluk ilçesinde, yedikleri mantardan zehirlenen 14 kişiden 8'i taburcu edildi.

Giresun İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Muhammet Bulut, AA muhabirine, 12 Temmuz'da doğadan toplayıp yedikleri mantardan rahatsızlanan 14 kişinin Giresun, Trabzon, Sivas ve Gümüşhane'deki hastanelerde tedavi altına alındıklarını söyledi.

Bulut, zehirlenenlerden 8'inin taburcu edildiğini, 6'sının hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğünü aktardı.

Tedavileri devam edenlerin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Bulut, birkaç gün içerisinde taburcu edilmelerinin beklendiğini kaydetti.

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zehirlenme

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