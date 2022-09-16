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Giresun'da yeni yapılan kara yolu fındık harmanı oldu

16.09.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Orta ve yüksek kesimli bölgelerde hasadı tamamlayan bazı üreticiler, yapımı devam eden Giresun-Dereli kara yolunun trafiğe kapalı kısımlarında fındığını kurutuyor - Ürününü 750 rakımlı Yağmurca köyünden getiren Kahraman Şahin: - "Burası da olmasa kurutmaya yer bulamayacaktık. Sağ olsun Karayolları da müsaade etti. Pazar gününe kadar müsaademiz var, inşallah o zamana kadar kurutacağız"

GİRESUN (AA) - GÜLTEKİN YETGİN - Giresun'da fındık üreticileri, orta ve yüksek kesimli köylerden getirdikleri ürünlerini Giresun-Dereli kara yolunun trafiğe henüz açılmayan bölümlerinde kurutuyor.

Ağustosta sıfırdan 250 metre rakıma kadar olan sahil kesiminde başlayan fındık hasadı, 250-500 metre rakımlı orta ve 500 metre üzeri yüksek rakımlı kesimlerde sona yaklaştı. Hasadı tamamlayan üreticilerin çoğu, ürünlerini kurutmak için hava sıcaklıklarının daha yüksek olduğu alanları tercih ediyor.

Bazı üreticiler fındığını, yapımı süren Giresun-Dereli kara yolunun bölünmüş yol olarak inşa edilip asfalt çalışmaları tamamlanmış ancak ulaşıma açılmamış kısımlarında kurutuyor. Fındığı gün boyunca karıştıran üreticiler, ürünü çuvallayacakları zamanı bekliyor.

Fındık üreticilerinden Alican Şavkin, AA muhabirine, kendi fındık bahçelerinin orta kesimde yer aldığını belirterek, hasadı kısa zaman önce bitirdiklerini söyledi.

Kara yoluna getirip serdikleri fındığın 2-3 günde kurumasını beklediklerini ifade eden Şavkin, "Köyde bu ürünü serip yer olmadığı için ya sahile ya da buraya getirecektir. Bu yıl burayı tercih ettik. Normalde sahilde kurutuyorduk." dedi.

Şavkin, hava şartlarının hafta başına kadar iyi olduğunu belirterek, "Şükürler olsun hava 3-4 gün güneşli, bu şartlarda kurutup kısa sürede fındığı buradan kaldırırız. 12-13 ton fındığımız var, köyde ancak 1 tonunu kurutabiliriz, arazi şartları uygun değil. Ailecek sürekli fındığın yanındayız, 24 saat bekliyoruz. Senede bir kere fındık oluyor, fındık başımızın tacı, geçim kaynağımız." diye konuştu.

- "Köyde olsak çok uzun zamanda kurutabiliriz"

Kahraman Şahin ise ürünü yetiştirdikleri 750 rakımlı Yağmurca köyünde hava sıcaklıklarının fındığın kuruması için uygun olmadığını aktardı.

Hava şartlarının daha iyi olduğu sahil kesiminde ürünü kurutabildiklerini kaydeden Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Köyde olsak çok uzun zamanda kurutabiliriz, güneş ışınlarının çok iyi vurduğu anı yakalayacaksınız ki fındık kurusun. Bu da tabii zor, hava hemen bulutlanıyor, çok zor oluyor. Daha önce sahil kenarında kaldırımları kullanıyorduk. Orası da tamamen dolmuş, biz de mecburen karayoluna geldik. Burası da olmasa kurutmaya yer bulamayacaktık. Sağ olsun Karayolları da müsaade etti. Pazar gününe kadar müsaademiz var, inşallah o zamana kadar kurutacağız."

Akkaya köyünde hasat ettiği fındığı kara yolunda kurutan Oktay Karadurmuş da "Çoğu üretici sahil kenarında kurutuyordu, bu yıl kara yolu üzerinde de kurutanlar var. Köyde kurutmak şu an zor çünkü sahil kesimine göre hava daha erken bulutlanıyor ve soğuyor." dedi.

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fındık Giresun Dereli

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